Как сообщает Politeka.net, популярный блогер и уже женатый участник шоу "Холостяк" Макс Михайлюк. Вместе с моделью Дашей Хлыстун растит дочь, которой исполнился всего год. Несмотря ни на что мужчина отправился в ряды ВСУ, стал защищать свою страну.

Сейчас новым постом мужчина впечатлил всех украинок, упомянув десантно-штурмовые войска ВСУ. В форме Михайлюк выглядел очень эффектно, что и привлекло внимание фанатов, ведь за последние несколько недель он не публиковал ничего нового и не рассказывал о своей жизни.

«В ДШВ если он говорил что не брал то он не отдаст 😅🇺🇦» - отшутился Михайлюк.

В сети поддержали:

«Спасибо 💙💛; Молюсь за вас каждый день🙏 За всех, кто защищает мою землю🙏❤️ Береги Боже каждого из вас❤️; Максе, вы должны беречь себя. Так вот куда ты пропал, родненький🙏🏻🙏🏻; Молодцы ребята, держитесь! Вы наша надежда и опора!; Макс, ангела хранителя 🙏🏻; Как тебе идет форма; Макс??? Ты в Украине? Воюешь?; Гордимся❤️ Такие красавцы нас защищают! 💙💛🇺🇦; Берегите себя❤️🙌».

Отметим, что за полгода мужчина фактически не появлялся в соцсети и не постил новые фото, хотя раньше делал это регулярно. А теперь вот снова вышел на связь и показал, как подросла дочь.

На снимке, который Макс сделал на телефон в зеркало, он позирует с маленькой красоткой на руках. Похоже, папа с дочкой были на прогулке, они в соответственных нарядах. На нем теплая черная куртка, а на дочери персиковая курточка и яркая шапочка.

Напомним, Жена "Холостяка" Михайлюка впечатлила кадрами из фотосессии в стиле 90-х: "Как можно быть такой красоткой?".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Михайлюк растаял от жарких поцелуев известной модели: кадры долгожданной встречи.

Также Politeka писала, что Экс-"Холостяк" Михайлюк с женой прокололи уши дочери, которой нет и года: "Я прям млею".