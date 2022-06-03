Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує активні гастролі і часто показує звіти зі своїх подорожей в Instagram. Також почала Кароль частіше показувати зворушливі відео з нашими захисниками і захисницями.

"Якщо ми закохаємося у війну, то ми і переможемо! Тому що любов перемагає завжди. Любов-це перемога життєлюбства. У цьому відео неймовірні історії кохання з фронту. #100днів #standwithUkraine #всестройукраина» - пише Кароль під новим роликом з закоханими.

Як правило, артистка вкрай рідко говорить про тему особистих відносин і любові, адже її особиста втрата чоловіка сильно поранила її і після цього артистка жодного разу не заявляла публічно про будь-яких серйозних відносинах.

Також Кароль побувала у Свято-Троїцькому храмі у Вільнюсі, де зустрілася з українськими дітьми-біженцями. Кадри з цієї теплої зустрічі опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram.

На фото видно, що Тіна відмінно провела час з українськими дітками, які разом з мамами та іншими родичами змушені були шукати притулок в сусідніх країнах, зокрема і в Литві.

Також Кухар з "Танців з зірками" показала, як займається з дочкою балетом.

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