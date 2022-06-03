Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает активные гастроли и часто показывает отчеты из своих путешествий в Инстаграм. Также начала Кароль чаще показывать трогательные видео с нашими защитниками и защитницами.

«Если мы влюбляемся в войну, то мы и победим! Потому что любовь побеждает всегда. Любовь – это победа жизнелюбия. В этом видео невероятные истории любви с фронта. #100дней #standwithUkraine #всестройукраина» - пишет Кароль под новым роликом с влюбленными.

Как правило, артистка крайне редко говорит о теме личных отношений и любви, ведь ее личная потеря мужа сильно ранила ее и после этого артистка ни разу не заявляла публично о каких-либо серьезных отношениях.

Также Кароль побывала в Свято-Троицком храме в Вильнюсе, где встретилась с украинскими детьми-беженцами. Кадры с этой теплой встречи опубликовали на фан-странице артистки в Instagram.

На фото видно, что Тина отлично провела время с украинскими детками, которые вместе с мамами и другими родственниками вынуждены были искать приют в соседних странах, в частности и в Литве.

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