Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка залишилася в Києві, не дивлячись на бомбардування, і ховалася з людьми в метро, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео і написала пост, який приурочила до 100 днів війни в Україні.

У ролику Наталія зібрала фрагменти своїх численних виступів - для військових, лікарів, пацієнтів госпіталів, волонтерів, переселенців, дітей. Судячи з відео, співачка багато налакалася, але і багато сміялася, і все це було дуже щире і зворушливо.

У підписі до публікації Могилевська розповіла, що саме пісні та виступи допомогли їй вистояти всі ці дні.

"100 днів жаху і нової реальності для нас. Мені особисто допомогли вистояти ті пісні і вірші, які я пишу під час війни. Довелося пережити жахливі речі, побачити небачене, відчути те, що ніколи б у житті не уявив. Але ясно стало одне: ми українці сильні, мужні, згуртовані і незламні! І нам завжди допомагала пісня! Українці співають і коли їм весело і коли смуток не видно кінця. Так що захищаємо нашу землю і нашу пісню, мої рідні українці!",- розповіла Наталя.

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