Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая осталась в Киеве, не смотря на бомбежки, и пряталась с людьми в метро, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео и написала пост, который приурочила к 100 дням войны в Украине.

В ролике Наталья собрала фрагменты своих многочисленных выступлений – для военных, врачей, пациентов госпиталей, волонтеров, переселенцев, детей. Судя по видео, певица много налакалась, но и много смеялась, и все это было очень искреннее и трогательно.

В подписи к публикации Могилевская рассказала, что именно песни и выступления помогли ей выстоять все эти дни.

"100 дней ужаса и новой реальности для нас. Мне лично помогли выстоять те песни и стихи, которые я пишу во время войны. Пришлось пережить ужасные вещи, увидеть невиданное, почувствовать то, что никогда бы в жизни не представил. Но ясно стало одно: мы Украинцы сильные, мужественные, сплоченные и несокрушимые! И нам всегда помогала песня! Украинцы поют и когда им весело и когда грусть не видна конца. Так что защищаем нашу землю и нашу песню, мои родные украинцы!", - рассказала Наталья.

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