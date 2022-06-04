Популярна українська телеведуча, ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і почала жити на дві країни – Україну і Швейцарію, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала милі фото в патріотичному образі, а також розповіла про свої переживання на сотий день війни.

На нових фотографіях Іванна відображена на сірому тлі, вона виглядає серйозною і навіть трохи сумною. Перед камерою телезірка з'явилася в джинсах і білій футболці з написом: "Все буде Україна", а також невеликим синьо-Блакитним прапором. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до фото Онуфрійчук написала: "100 днів війни. За вікном вже квітуче літо, блакитне світле небо, а в душі все ще темна ніч і лютий... за ці 100 днів змінилося не тільки 3 пори року, а й мільйони українців. Ми постаріли на роки, ми вже не знаємо, яким би було наше життя, якби не той страшний ранок. Ми витримали обіцяне "візьмемо за 3 дні" і героїчно тримаємося вже 100 днів, захищаємо свої території, рятуємо, допомагаємо своїм. Неймовірне спасибі ЗСУ і всім службам, які захищають і надихають. Повага тих, хто витримує інформаційний та ІТ-фронт. Окреме "дякую" волонтерам за їх вміння зробити неможливе. Щирі співчуття тим, чиї близькі назавжди стали ангелами! Повинні триматися, друзі! Так, як трималися ці 100 днів. Нам є за що боротися, нам є заради кого триматися".

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" зізналася, яка мрія здійснилася через війну: "Не хочу більше...".

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова розридалася після зустрічі концерту: "Почула українську мову...".

Також Politeka писала, що Джамала розповіла про прогрес українців у боротьбі проти окупантів: "Спасибі всім і кожному!".