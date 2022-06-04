Популярная украинская телеведущая, ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и начала жить на две страны – Украину и Швейцарию, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала милые фото в патриотичном образе, а также рассказала о своих переживаниях на сотый день войны.

На новых фотографиях Иванна запечатлена на сером фоне, она выглядит серьезной и даже немного грустной. Перед камерой телезвезда появилась в джинсах и белой футболке с надписью: "Все буде Україна", а также небольшим сине-голубым флагом. Ее волосы распущены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к фото Онуфрийчук написала: "100 дней войны. За окном уже цветущее лето, голубое светлое небо, а в душе все еще темная ночь и февраль… За эти 100 дней изменилось не только 3 времени года, но и миллионы украинцев. Мы постарели на годы, мы уже не знаем, какой бы была наша жизнь, если бы не то страшное утро. Мы выдержали обещанное "возьмем за 3 дня" и героически держимся уже 100 дней, защищаем свои территории, спасаем, помогаем своим. Невероятное спасибо ВСУ и всем службам, которые защищают и вдохновляют. Уважение тех, кто выдерживает информационный и ИТ-фронт. Отдельное "спасибо" волонтерам за их умение сделать невозможное. Искренние соболезнования тем, чьи близкие навсегда стали ангелами! Должны держаться, друзья! Да, как держались эти 100 дней. Нам есть за что бороться, нам есть ради кого держаться".

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