Бадоєв не зміг мовчати і звернувся до українців за допомогою.

Цього разу відомий режисер і кліпмейкер вирішив зробити те, що вважав важливим в сьогоднішніх реаліях. Нинішня війна Росії проти України-фактично перша війна, яка фіксується кожним учасником і свідком на телефон, відеореєстратор або інший гаджет.

Тому Бадоєв вирішив разом з колегами зібрати ці свідчення і через особисті історії українців та їхні переживання занурити світ у те, що довелося пережити кожному з нас, дати помацати і випробувати емоції, які ми відчуваємо прямо зараз.

"Адже за кожним зруйнованим будинком, за кожною бомбою і розірваним снарядом – людські історії, поламані долі – те, що могло б статися з кожною людиною на планеті. І світ зобов'язаний знати ці історії. Я буду чекати хроніку Вашого життя, яким ви були до війни, яка була ваша сім'я» - поділився ідеєю Бадоєв.

У мережі підтримали: "я вірю, що у вас вийде донести правду про жахи в Україні, про наш український Незламний народ всьому світу!; Я знала, що ви це знімете❤️; Крут крута ідея. По правді повинні знати всі, навіть наступні покоління; який Ви талановитий!».

Також раніше Макс Барських в Instagram поділився з шанувальниками прем'єрою.

"Коли я їздив по Україні, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Жди меня" народилася як обіцянка про повернення і кохання. Вся Україна чекає повернення кожного з нас. Чекай мене!",- поділився співак.

Також Alyona Alyona назвала артиста, який" відмив " репутацію після виступів у рф.

Як повідомляла Politeka, Макс Барських своїм зверненням в мережі спровокував велику сварку.

Також Politeka писала, що Злату Огневич до глибини душі вразив вчинок Макса Барських.