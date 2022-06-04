Бадоев не смог молчать и обратился к украинцам за помощью.

В этот раз известный режиссер и клипмейкер решил сделать то, что посчитал важным в сегодняшних реалиях. Нынешняя война России против Украины - фактически первая война, которая фиксируется каждым участником и свидетелем на телефон, видеорегистратор или другой гаджет.

Поэтому Бадоев решил вместе с коллегами собрать эти свидетельства и через личные истории украинцев и их переживания погрузить мир в то, что пришлось пережить каждому из нас, дать потрогать и испытать эмоции, которые мы испытываем прямо сейчас.

«Ведь за каждым разрушенным домом, за каждой бомбой и разорванным снарядом – человеческие истории, поломанные судьбы – то, что могло бы произойти с каждым человеком на планете. И мир обязан знать эти истории. Я буду ждать хронику вашей жизни, какой вы были до войны, какова была ваша семья» - поделился идеей Бадоев.

В сети поддержали: «Я верю, что у вас получится донести правду об ужасах в Украине, о нашем украинском несокрушимом народе всему миру!; Я знала, что вы это снимете ❤️; 👏👏👏крутая идея. По правде должны знать все, даже последующие поколения; Какой Вы талантливый!».

Также ранее Макс Барских в Instagram поделился с поклонниками премьерой.

"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Жди меня" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Жди меня!",- поделился певец.

Напомним, Alyona Alyona назвала артиста, который "отмыл" репутацию после выступлений в рф.

Как сообщала Politeka, Макс Барских своим обращением в сети спровоцировал крупную ссору.

Также Politeka писала, что Злату Огневич до глубины души поразил поступок Макса Барских.