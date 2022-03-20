Макс рассказал о том, почему сейчас важно держать эмоции под контролем и не поддаваться агрессии.

Как сообщает Politeka.net, артист записал новое видеообращение к своим коллегам и бризким и призвал успокоиться, не реагировать на критику и быть уверенными в себе, ведь победа украинцев обязательно случится.

Причем россияне, которые еще недавно пели оды певцу, принялись резко его критиковать. Сам артист попросил быть терпимее и не поддаваться на провокации, не писать резкое в комментариях и идти вперед.

«Люблю вас, украинцы!» - пишет Барских под своим обращением.

В сети принялись ссориться по поводу позиции украинского артиста:

«Спасибо за такие слова; 💪💙💛 Эти испытания сделают каждого из нас сильнее!; Полюбила еще больше 👏; Ты просто лучший певец и человек!!!!; Береги Вас Боже!; Мы тебя любим❤️🇺🇦; Макс, какой ты глубокий. Добро победит!; Ваши песни запрещают в РФ, и думают, что делают хуже Вам))) это так смешно); На своем языке не говоришь? Украинец; И говори не на русском, а на украинском; Очень рада что ты Макс осознал, что свой гнев не надо выплескивать на всех. впереди, главное берегите себя и родных 🤍🌍».

В предыдущем видео Барских решил обратиться к некоторым российским исполнителям.

«Тимати, не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой рот и предъявить ко мне какие-то высказывания, когда ты видишь, как граждане Российской Федерации, солдаты, убивают украинских людей, детей, крушат города… Лучше сиди молча и иди спасай свою полубанкротную компанию», - посоветовал Макс.

Напомним, Макс Барских восхитил украинцев заявлением о своей музыке в России.

Как сообщала Politeka, Барских иронично высмеял толпу своих хейтеров.

Также Politeka писала, что Злату Огневич до глубины души поразил поступок Макса Барских.