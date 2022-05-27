Это человек, который действительно пытается показать свою позицию и извиняется за последние годы выступлений на территории страны-оккупанта.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэперша Alyona Alyona рассказала в программе "Зірковий шлях", кто из артистов, выступавших в россии, "отмыл" репутацию, которая была испорчена после выступлений в стране рашистов.

В частности рэперша Alyona Alyona назвала популярного исполнителя Макса Барских, который запретил любое использование своей музыки в рф и вступил в ряды ВСУ.

"Приятно удивил Макс Барских. Это артист, который показал "настоящие яйца". В течение всех этих лет, ездя в Россию и выступая, он сделал самый радикальный поступок. Он закрыл все, запретил использование песен в кино, хотя заранее договаривались по контрактам. Он просто запретил свою музыку там и начал что-то делать для украинцев, пошел служить", - призналась знаменитость.

Также Alyona Alyona добавила, что для нее Макс Барских - это человек, который действительно пытается показать свою позицию и извиняется за последние годы выступлений на территории страны-оккупанта. Звезда добавила, что Барских отмывает свою репутацию, но это поступок настоящего мужчины.

Напомним, Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona не сдержалась и проболталась относительно разрыва с любимым.

Также Politeka писала, помощь потребовалась рэперше Alyona Alyona, звезда обратилась к украинцам.