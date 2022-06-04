Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно згадувала про те, як пройшли її зйомки в "Холостячці" рік тому, вирішила розповісти про нові зміни. Артистка знову бере своє життя під контроль і вирішила налагодити режим харчування.

Як відомо, Огневич не один рік не їсть м'ясо і контролює своє споживання набагато краще, ніж раніше. Зараз Злато вирішила підкоригувати свій раціон.

"Поки бігала у справах-забула показати тренування. А ще: змінила раціон харчування. І радію з цього, проста їжа, яку я сама готую. Ура! Менше солодкого в рази! Зефір, чорний шоколад, фрукти.

Я виключила м'ясо з раціону дев'ять років тому. Рідко вживаю рибу і молочку. Вітаміни, мінерали та амінокислоти. Це все індивідуально, прислухайтеся до організму. Я зі своїм раціоном відчуваю себе чудово " - говорить Злата.

Також Огневич анонсувала благодійні концерти в європейських містах. У підписі до публікації Огневич розповіла про свої гастрольні будні, а також анонсувала концерти в Європі на підтримку ЗСУ та українців.

"Мене запитали:" чи не втомилася я ще від подорожей?". А я навіть про це не думаю. За стільки артистичних років гастролей, коли дорога займає 12 годин, потім відразу концерт їдемо далі, в інше місто... і так може довго тривати. А тому, уявіть, наскільки я звикла і до спартанських умов, і до кращих, і просто... звикла", - розповіла співачка.

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