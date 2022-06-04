Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вспоминала о том, как прошли ее съемки в "Холостячке" год назад, решила рассказать о новых переменах. Артистка снова берет свою жизнь под контроль и решила наладить режим питания.
Как известно, Огневич не один год не ест мясо и контролирует свое потребление намного лучше, чем раньше. Сейчас Злата решила подкорректировать свой рацион.
«Пока бегала по делам – забыла показать тренировку. А еще: изменила рацион питания. И радуюсь с этого, простая пища, которую я сама готовлю. Ура! Меньше сладкого в разы! Зефир, черный шоколад, фрукты.
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Я исключила мясо из рациона девять лет назад. Редко употребляю рыбу и молочку. Витамины, минералы и аминокислоты. Это все индивидуально, прислушайтесь к организму. Я со своим рационом чувствую себя великолепно» - говорит Злата.
Также Огневич анонсировала благотворительные концерты в европейских городах. В подписи к публикации Огневич рассказала о своих гастрольных буднях, а также анонсировала концерты в Европе в поддержку ВСУ и украинцев.
"Меня спросили: "Не устала ли я еще от путешествий?". А я даже об этом не думаю. За столько артистических лет гастролей, когда дорога занимает 12 часов, потом сразу концерт едем дальше, в другой город… И так может долго продолжаться. А потому, представьте, насколько я привыкла и к спартанским условиям, и к лучшим, и просто… привыкла", - рассказала певица.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев...".
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