Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вспоминала о том, как прошли ее съемки в "Холостячке" год назад, решила рассказать о новых переменах. Артистка снова берет свою жизнь под контроль и решила наладить режим питания.

Как известно, Огневич не один год не ест мясо и контролирует свое потребление намного лучше, чем раньше. Сейчас Злата решила подкорректировать свой рацион.

«Пока бегала по делам – забыла показать тренировку. А еще: изменила рацион питания. И радуюсь с этого, простая пища, которую я сама готовлю. Ура! Меньше сладкого в разы! Зефир, черный шоколад, фрукты.

Я исключила мясо из рациона девять лет назад. Редко употребляю рыбу и молочку. Витамины, минералы и аминокислоты. Это все индивидуально, прислушайтесь к организму. Я со своим рационом чувствую себя великолепно» - говорит Злата.

Также Огневич анонсировала благотворительные концерты в европейских городах. В подписи к публикации Огневич рассказала о своих гастрольных буднях, а также анонсировала концерты в Европе в поддержку ВСУ и украинцев.

"Меня спросили: "Не устала ли я еще от путешествий?". А я даже об этом не думаю. За столько артистических лет гастролей, когда дорога занимает 12 часов, потом сразу концерт едем дальше, в другой город… И так может долго продолжаться. А потому, представьте, насколько я привыкла и к спартанским условиям, и к лучшим, и просто… привыкла", - рассказала певица.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев...".

Как сообщала Politeka, "Нам не нужен язык оккупанта": Денисенко предложила искоренить русский из Украины.

Также Politeka писала, что "Нашим Героям на ночь": кума Дзидзьо Цибульская представила откровенное шоу для ВСУ, видео.