На офіційній сторінці проекту "Майстер Шеф" в Instagram розмістили світлину Ектора з хлопчиком Іллею, якому вдалося втекти з Маріуполя. Телеведучий розповів про трагічну долю дитини, у якої через війському агресію рф залишилася тільки бабуся.

"Кожен день, коли я розумію, що дитячих жертв стає більше, викликає багато болю і страждань. Я ніколи не забуду зустріч з хлопчиком Іллєю в Охматдиті. Він та його родина із Маріуполя. Іллі випало страшне випробування: їх будинок атакували рашисти. Стікаючи кров’ю, хлопчик спостерігав за смертю своєї пораненої мами. Вона померла, тримаючи його на руках", — розповів Хіменес-Браво.

Іллю доставили до Києва в Охматдит. Як зізнається Ектор, найбільше його вразило, що, коли телеведучий прийшов до хлопчика у палату, Ілля почав усміхатися. Попри весь пережитий жах, дитина знайшла в собі сили радіти зустрічі.

"Його бабуся розповідала мені їх історію і плакала. Від жорстокості цієї ситуації, від жаху того, що вони пережили, від того болю, який перенесла їх сім’я. Водночас це дуже сильна жінка. Вона показує цю силу Іллі та усім навколо. Вона може звернути гори! Попри все, що їм довелося пережити, в її очах є впевненість у нашій перемозі та іскра. Жага до життя. І ось таке поєднання – сили та слабкості – це справжня українська жінка для мене. Поруч з нею відчуваєш, що ми сильні та все подолаємо", — поділився Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" провідав Харків після численних обстрілів.

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