На официальной странице проекта "Мастер Шеф" в Instagram разместили фотографию Эктора с мальчиком Ильей, которому удалось сбежать из Мариуполя. Телеведущий рассказал о трагической судьбе ребенка, у которого из-за военной агрессии рф осталась только бабушка.

"Каждый день, когда я понимаю, что детских жертв становится больше, вызывает много боли и страданий. Я никогда не забуду встречу с мальчиком Ильей в Охматдете. Он и его семья из Мариуполя. Илье выпало страшное испытание: их дом атаковали рашисти. Истекая кровью, мальчик наблюдал за смертью своей раненой мамы. Она умерла, держа его на руках", — рассказал Хименес-Браво.

Илью доставили в Киев в Охматдет. Как признается Эктор, больше всего его поразило, что, когда телеведущий пришел к мальчику в палату, Илья начал улыбаться. Несмотря на весь пережитый ужас, ребенок нашел в себе силы радоваться встрече.

"Его бабушка рассказывала мне их историю и плакала. От жестокости этой ситуации, от ужаса того, что они пережили, от боли, которую перенесла их семья. В то же время это очень сильная женщина. Она показывает эту силу Илье и всем вокруг. Она может свернуть горы! Несмотря на все, что им пришлось пережить, в ее глазах есть уверенность в нашей победе и искра. Жажда жизни. И вот такое сочетание силы и слабости – это настоящая украинская женщина для меня. Рядом с ней чувствуешь, что мы сильны и все преодолеем", — поделился Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" проведал Харьков после многочисленных обстрелов.

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