Ведущий шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво посетил Харьков, который с самого начала войны находится под обстрелами.

Как пишет Politeka.net, знаменитый шеф-повар и шоумен поделился в Инстаграм соответствующими кадрами.

На снимках Эктор в бронежилете и каске позировал на улицах Харькова в сопровождении съемочной группы и бойцов.

«Харьков – это Украина! Слава защитникам, волонтерам, медикам и всем, кто защищает Украину. Харьков - это один из городов, подвергшихся тотальным бомбардировкам со стороны фашистской россии. Здесь такой ужас. Но Харьков держится, как и его люди в боевом настроении», - подчеркнул Хименес-Браво.

Он добавил, что победа в этой войне обязательно будет за Украиной.

«Мы победили уже в трех областях Украины. Все впереди. Ждите орки проклятые», - эмоционально написал Хименес-Браво.

«Эктор спасибо за поддержку и личный пример. Любим ещё больше», «Эктор, благодарим Вас за поддержку и любовь Украине! Хай Вам щастить!», «Эктор, спасибо Вам за весточку из родного города», «Эктор – вы невероятный человек с большим сердцем», - пишут люди.

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