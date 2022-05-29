Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный канадский и украинский ресторатор, а также судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится многим интересным. В этот раз Эктор решил опубликовать рецепт паляницы с клубникой, поделившись вкусным секретом.
"Способ приготовления:
• Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром
• Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше
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• Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте
• Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом
• Выливаем половину теста
• Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники
• Выливаем остальное тесто
• Сверху выкладываем оставшуюся клубнику
• Выпекаем 1 час при температуре 160С", - написал Эктор.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Спасибо за рецепт, будет очень вкусно", "Как это, наверное, вкусно", "Можно ли замороженную клубнику?", "Эктор настоящий украинец".
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