Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал рецепт паляницы с клубникой, поделившись им в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный канадский и украинский ресторатор, а также судья проекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится многим интересным. В этот раз Эктор решил опубликовать рецепт паляницы с клубникой, поделившись вкусным секретом.

"Способ приготовления:

• Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром

• Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше

• Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте

• Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом

• Выливаем половину теста

• Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники

• Выливаем остальное тесто

• Сверху выкладываем оставшуюся клубнику

• Выпекаем 1 час при температуре 160С", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за рецепт, будет очень вкусно", "Как это, наверное, вкусно", "Можно ли замороженную клубнику?", "Эктор настоящий украинец".

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