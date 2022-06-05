Артистка продовжує готуватися до виступів і приводити себе у форму.

Популярна українська співачка Злата Огневич встигла запам'ятатися шанувальникам не тільки в якості виконавиці, але також і в ролі "Холостячки". І хоча зірка не залишилася з переможцем шоу, вона продовжує шукати своє щастя і активно працює над собою.

Дівчина раніше не один рік займалася в залі і багато часу приділяла розтяжці, зараз артистка знову відновлює форму.

"Ось тренування три рази на тиждень. Помітила, що спорт допомагає боротися з алергією на пух. Ці вправи додам в список тренувань» - розповіла Огневич і показала, в якій формі вона до літа.

Відзначити, Злато також встигає займатися благодійними концертами

Як відомо, Огневич не один рік не їсть м'ясо і контролює своє споживання набагато краще, ніж раніше. Зараз Злато вирішила підкоригувати свій раціон.

"Поки бігала у справах-забула показати тренування. А ще: змінила раціон харчування. І радію з цього, проста їжа, яку я сама готую. Ура! Менше солодкого в рази! Зефір, чорний шоколад, фрукти.

Я виключила м'ясо з раціону дев'ять років тому. Рідко вживаю рибу і молочку. Вітаміни, мінерали та амінокислоти. Це все індивідуально, прислухайтеся до організму. Я зі своїм раціоном відчуваю себе чудово " - говорить Злата.

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