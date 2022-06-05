Артистка продолжает готовиться к выступлениям и приводить себя в форму.

Популярная украинская певица Злата Огневич успела запомниться поклонникам не только в качестве исполнительницы, но также и в роли "Холостячки". И хотя звезда не осталась с победителем шоу, она продолжает искать свое счастье и активно работает над собой.

Девушка ранее не один год занималась в зале и много времени уделяла растяжке, сейчас артистка снова восстанавливает форму.

«Вот тренировки три раза в неделю. Заметила, что спорт помогает бороться с аллергией на пух. Эти упражнения добавлю в список тренировок» - рассказала Огневич и показала, в какой форме она к лету.

Отметим, Злата также успевает заниматься благотворительными концертам

Как известно, Огневич не один год не ест мясо и контролирует свое потребление намного лучше, чем раньше. Сейчас Злата решила подкорректировать свой рацион.

«Пока бегала по делам – забыла показать тренировку. А еще: изменила рацион питания. И радуюсь с этого, простая пища, которую я сама готовлю. Ура! Меньше сладкого в разы! Зефир, черный шоколад, фрукты.

Я исключила мясо из рациона девять лет назад. Редко употребляю рыбу и молочку. Витамины, минералы и аминокислоты. Это все индивидуально, прислушайтесь к организму. Я со своим рационом чувствую себя великолепно» - говорит Злата.

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