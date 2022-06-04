Популярна українська хореограф, багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко час від часу виходить на зв'язок з шанувальниками у своєму Instagram. Так, цього разу танцівниця виклала в мережу миле Домашнє фото, на якому показала, як змінилася її зовнішність за 100 днів війни.

На фотографії, яку Олена зробила сама, її можна побачити вдома, що сидить за столом. Перед камерою вона з'явилася в бежевій футболці, з трохи розпатланим волоссям і без макіяжу. Вона з серйозним обличчям дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Шоптенко розповіла про свою зморшку, і про те, як вона змінилася за ці 100 днів.

"Не пам'ятаю, в який з цих 100 днів я почала дивитися на себе в дзеркало. А ось сьогодні в своєму відображенні я помітила, що тепер є міжбрівна зморшка відомого походження. Її за бажанням можна прибрати, на відміну від слідів в серці. У кожен з цих ста днів я дякую нашим ЗСУ, волонтерам, медикам і всім тим, хто зараз підтримує нас і воює кожен на своєму фронті. Захоплююся українцями і знаю, що ми на день ближче до перемоги", - написала хореограф.

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