Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который в очередной раз женился и завел семью. Вместе с Катериной Репяховой он воспитывает маленького сына Мишу. Больше двух месяцев девушка не была в Украине и только вернулась обратно с ребенком.

В этот раз Катерина решила показать один из моментов своего путешествия, которое ей запомнилось.

«Только сейчас пришли руки посмотреть фотографии из Кракова. Я до глубины души поражена поддержкой Польши! У нас была насыщенная неделя (даже больше) в пути. Нортхайм (Германия) – Киев. Однозначно, дома лучше! ❤️🇺🇦 Наша страна самая лучшая!» - пишет Репяхова под кадрами.

В сети отвечают: «Класс🔥; Очень хорошие; Какие милые🔥; Невероятно хорошие фото; Очень хорошая архитектура; Хорошенький; А глазки Ваши не так сияют, как дома; Хорошее фото❤️😍; Какие милые фото❤️; Миша так вырос и повзрослел); Невероятные❤️».

Также Репяхова решила показать, что случилось у нее с лицом, опубликовав селфи в сторис, не используя фильтры. Как можно заметить, у Репяховой было множество проблем с высыпаниями. Звезда прикрылась полотенцем, демонстрируя свою внешность.

"Делаем чистку. Света в шоке. Я так понимаю, мне в Израиле вода не подходила", - призналась Катя, показывая, как проходит процедуру.

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