Популярная украинская хореограф, многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко время от времени выходит на связь с поклонниками в своем Instagram. Так, в этот раз танцовщица выложила в сеть милое домашнее фото, на котором показала, как изменилась ее внешность за 100 дней войны.

На фотографии, которую Алена сделала сама, ее можно увидеть дома, сидящей за столом. Перед камерой она появилась в бежевой футболке, с немного растрепанными волосами и без макияжа. Она с серьезным лицом смотрит в объектив.

В подписи к публикации Шоптенко рассказала о своей морщине, и о том, как она изменилась за эти 100 дней.

"Не помню, в какой из этих 100 дней я начала смотреть на себя в зеркало. А вот сегодня в своем отражении я заметила, что теперь есть межбровная морщинка известного происхождения. Ее по желанию можно убрать, в отличие от следов в сердце. В каждый из этих ста дней я благодарю наших ВСУ, волонтеров, медиков и всех тех, кто сейчас поддерживает нас и воюет каждый на своем фронте. Увлекаюсь украинцами и знаю, что мы на день ближе к победе", - написала хореограф.

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