Сам телеведучий три місяці не спілкувався з рідними дітьми.

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", на своїй сторінці в Instagram розмістив болюче нагадування, що 4 червня - День пам’яті дітей, які загинули в результаті війни росії проти України.

"На першому фото малюнок 12-ти річної Сніжани з Маріуполя. Навіть словами не передати жах, намальований дитячою крейдою на асфальті.

На другому - послання окупантів в одній зі шкіл під Бородянкою. Бачив особисто.

За час повномасштабного вторгнення - 261 дитину вбито, 465 дітей поранено з різним ступенем тяжкості. Ця війна відібрала у мільйонів дітей дитинство і мрії, але ми обов’язково все повернемо. Ніколи не пробачимо", — написав Остапчук.

"Ніколи...", — підхопила його дружина Христина Горняк.

Відзначимо, Володимир Остапчук вже три місяці не може поспілкуватися з власними дітьми.

З 2007 по 2020 ведучий був одружений на Олені Войченко, яка йому народила двох дітей - дочку Емілію і сина Евана-Олександра. Зараз вони знаходяться в Торонто. Володимир щодня телефонує та пише екс-дружині з проханням поговорити з дітьми, але всі виклики Олена ігнорує.

Нагадаємо, Володимир Остапчук дав пораду тим, хто переходить на українську мову.

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