Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук і Христина одружилися в кінці 2020 року. Красуня відразу стала досить популярним блогером в Instagram, де ділиться багатьом цікавим. Цього разу Христина вирішила показати, як збиралася на прогулянку з Володимиром по Києву.

"Ми такі красиві, за 5 хвилин до...",- написала Христина перед виходом на вулицю.

А на другому сторіс вже можна побачити пару, яка біжить, щоб сховатися від дощу.

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"Ми тільки зібралися сьогодні прогулятися містом нашим улюбленим", - написала Христина, скаржачись на дощ.

"Але у погоди знову свої плани... І що робити? Спочатку поїдемо на робочу зустріч Вови, а потім вже дочка закінчитися?",- написала Христина.

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