Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка одружився на красуні Христині, з якою вже півтора року. А після 24 лютого Остапчук вирушив захищати Україну і служив у поліції. Христина ж зайнялася благодійністю, допомагаючи біженцям. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила показати свою фігуру перед дзеркалом.
"Ось і жирок. А ви думали, що у мене ідеальна фігура?",- написала Христина.
"Я розумію, що дуже багато негативу, бачите у мене жир, ДО РЕЧІ. Дуже багато цього негативу на просторах наших сторінок", - сказала Христина, розповідаючи про свої публікації про війну, які занижують охоплення.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Це було важко": ЗМІ дізналися, яке доручення дав Сі Цзіньпін щодо рф, яка просить про допомогу
Віталій Кім пояснив, чому Миколаїв не потрапив в окупацію на відміну від Херсона: "Це дуже важливо"
Артилерія рф буде повністю знищена за тиждень-два: експерт розповів, що скоро зміниться на фронті
"Навіщо мені цей геморой?": ПриватБанк перевіряє платежі навіть у 200 гривень, з'явилося пояснення
На кадрах Христина сиділа перед дзеркалом і показала складку на животі, взявшись за неї рукою.
Нагадавши, дружина Остапчука в модному вбранні розповіла, яке майбутнє бачить для українців
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука поділилася спогадами з минулого
Також Politeka писала, що дружина ведучого" Маски " Остапчука зізналася, чому у неї сумні очі