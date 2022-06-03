Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Зірка одружився на красуні Христині, з якою вже півтора року. А після 24 лютого Остапчук вирушив захищати Україну і служив у поліції. Христина ж зайнялася благодійністю, допомагаючи біженцям. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила показати свою фігуру перед дзеркалом.

"Ось і жирок. А ви думали, що у мене ідеальна фігура?",- написала Христина.

"Я розумію, що дуже багато негативу, бачите у мене жир, ДО РЕЧІ. Дуже багато цього негативу на просторах наших сторінок", - сказала Христина, розповідаючи про свої публікації про війну, які занижують охоплення.

На кадрах Христина сиділа перед дзеркалом і показала складку на животі, взявшись за неї рукою.

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