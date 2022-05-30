Владимир Остапчук рассказал, о чем важно помнить при переходе на украинский.

Ведущий шоу «Маска» и других популярных проектов поделился советом, который может пригодиться сейчас многим украинцам.

Остапчук напомнил, что он родом из Умани, где, по его словам, люди активно используют в общении суржик. В связи с этим ведущий призвал украинцев, которые сейчас только переходят на общение на украинском языке, не стесняться своего произношения.

«Если вы суржикоязычные или украиноязычные, не стесняйтесь. Главное стремитесь. Я вообще из региона, где говорят на суржике: «ходе, робе, носе, празники». В Умани так говорят, ну это же прекрасно!», - с присущим ему юмором рассказал Остапчук.

Поклонники ведущего в комментариях к посту поддержали его позицию.

«Умань на связи», «И в Виннице тоже суржик», «А как же «калидор»?», «Черкассы, та мы все там такие», «Я разговарюю на суржику и не стєсняюсь. Я така як єсть. І друзья моі тоже», - пишут люди в комментариях.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает на ночной тусовке в Лос-Анджелесе.

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