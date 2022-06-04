Сам телеведущий три месяца не общался с родными детьми.

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", на своей странице в Instagram разместил болезненное напоминание, что 4 июня - День памяти детей, которые погибли в результате войны россии против Украины.

"На первом фото рисунок 12-ти летней Снежаны из Мариуполя. Даже словами не передать ужас, нарисованный детскими мелками на асфальте.

На втором - послание оккупантов в одной из школ под Бородянкой. Видел лично.

За время полномасштабного вторжения - 261 ребенок убит, 465 детей ранены с разной степенью тяжести. Эта война отобрала у миллионов детей детство и мечты, но мы обязательно все вернем. Никогда не простим", — написал Остапчук.

"Никогда...", — подхватила его жена Кристина Горняк.

Отметим, Владимир Остапчук уже три месяца не может пообщаться с собственными детьми.

С 2007 по 2020 ведущий был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра. Сейчас они находятся в Торонто. Владимир каждый день звонит и пишет экс-жене с просьбой поговорить с детьми, но все вызовы Елена игнорирует.

Напомним, Владимир Остапчук дал совет тем, кто переходит на украинский язык.

А еще Politeka сообщала, что неприятность настигла Остапчука с женой во время прогулки по Киеву.

Также Politeka писала, жена ведущего "Маски" Остапчука засветила проблемные места перед зеркалом.