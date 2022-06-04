Популярна українська співачка Слава Камінська з початку війни виїхала з маленькими дітьми за кордон, почала активно вести Instagram і любить подуріти перед камерою. Цього разу співачка згадала про творчість і трохи побалувала шанувальників співом.

Зовсім недавно група "НеАнгели" розпалася, а Камінська і Вікторія Смеюха довгий час сварилися в мережі через веління слави і образ. Кожна з артисток почала сольну кар'єру і до війни встигла випустити кілька композицій.

"Жінка співачка)))» - з гумором помічає Камінська.

У мережі відповідають: "Краща з кращих❤️; молодець); який Інгліш приезж приїжджай, будемо вино замовляти))));🔥 🔥 красуня!!!; @slava_kaminska Слава Віталіївна, ваш голос звучить могутніше всіх 😘; в Ротердам. ..через Копенгаген???; Я не зрозумів. Де коментарі-чому не українською?!))). Що так нудно то?!)))); Ні про що. Відписуюся; дуже солодко співаєш, вуха радіють😁" »

Також Камінська показала кілька кадрів з прогулянки з дітьми, з яким влаштувала день розлучень у парку. Питання дітей змогли спантеличити артистку. Її маленька дочка Лаура вирішила обговорити кілька тем, чим здивувала маму.

"Не реклама стоматології. Тут запитують, звідки у гусака зуби " - сміється Камінська і показує старших дітей.

Також дружина переможця "Голосу країни" показала, якою росте їхня дочка, якій потрібна операція:"така красуня".

Як повідомляла Politeka, Каменських в Іспанії заявила про тугу по дому і розлютила українців: "фальшивим патріотам все одно".

Також Politeka писала, що Осадча закликала українців прислухатися до порад:"це допоможе нашим ЗСУ".