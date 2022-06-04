Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка під час війни залишилася в Україні, а нещодавно презентувала нове шоу для підтримки бойового духу українських захисників, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу Оля виклала миле фото з чоловіком, який мабуть є її коханим.
Як відомо, зі своїм чоловіком Цибульська разом уде більше 20 років, вони ростять сина Нестора. Однак, артистка береже свого обранця від громадськості і ретельно приховує його. Тепер же артистка вирішила показати його, однак, все одно обличчя на фото не видно.
У сторіс Оля виклала миле фото з прогулянки в Києві, на якому вона тримається за руки з чоловіком. Перед камерою Зоряна красуня з'явилася в модному світлому костюмі, який підкреслив струнку фігурку. Волосся співачки випрямлені і розпущені, а на обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка. Чоловік поруч з нею теж на стилі-він у джинсах і різнобарвній футболці, але голову від камери відвернув.
Цибульська зазначила, що знімок був зроблений 19 квітня 2019 року. "Гуляли Подолом", - підписала знімок телеведуча.
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