Известная певица поделилась редким фото с мужчиной, похоже, это ее муж, которого она скрывает.

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая во время войны осталась в Украине, а недавно презентовала новое шоу для поддержки боевого духа украинских защитников, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз Оля выложила милое фото с мужчиной, который видимо является ее возлюбленным.

Как известно, со своим мужем Цибульская вместе уде более 20 лет, они растят сына Нестора. Однако, артистка бережет своего избранника от общественности и тщательно скрывает его. Теперь же артистка решила показать его, однако, все равно лица на фото не видно.

В сторис Оля выложила милое фото с прогулки в Киеве, на котором она держится за руки с мужчиной. Перед камерой звездная красотка появилась в модном светлом костюме, который подчеркнул стройную фигурку. Волосы певицы выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж и ослепительная улыбка. Мужчина рядом с ней тоже на стиле – он в джинсах и разноцветной футболке, но голову от камеры отвернул.

Цибульская отметила, что снимок был сделан 19 апреля 2019 года. "Гуляли Подолом", - подписала снимок телеведущая.

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