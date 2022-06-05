Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує світом з благодійними концертами на підтримку України та біженців. Також артистка проводить ряд важливих зустрічей і дає Інтерв'ю.

Ще недавно зірка була в Японії, де встигла запам'ятатися багатьом, за словами місцевих ЗМІ, в якості "української Брітні Спірс". А сьогодні стало відомо, що виконавиця вже спілкується з колегами та послами в Італії.

"Тіна Кароль знаходиться в Італії в рамках концертного туру воєнного часу. Перед концертом у Римі співачка зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці Ярославом Мельником» - сказано під кадрами.

У мережі відреагували:" продовжуйте далі💙 💛; Браво Тіна👏 💞; Дивись Лепс у кого яка підтримка!!!».

Раніше після свого скандального відвідування Донбасу і піару на тлі стрільбищ окупантів, Лепс вирішив також відповісти на хльостку критику від Тіни Кароль. Відео, на якому Лепс стріляє по мішенях в компанії бійців, виявилося досить обговорюваним.

"Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі ні. Заїжджай глибше, не збігай так швидко, ми зустрінемо, як слід. Ти будеш їжею для черв'яків, ми зневажаємо "короля". Трек вибрав клас, молодчага", - написала Кароль.

Також Кухар з "Танців з зірками" показала, як займається з дочкою балетом.

Як повідомляла Politeka, "Вони такі всередині": екс - "холостячка" Мішина пояснила, як росіяни можуть творити такі звірства в Україні.

Також Politeka писала, що "Подорослішали в одну мить": Могилевська запустила програму допомоги для дітей.