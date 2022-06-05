Популярная украинская певица Тина Кароль путешествует по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины и беженцев. Также артистка проводит ряд важных встреч и дает Интервью.

Еще недавно звезда была в Японии, где успела запомниться многим, по словам местных СМИ, в качестве "украинской Бритни Спирс". А сегодня стало известно, что исполнительница уже общается с коллегами и послами в Италии.

«Тина Кароль находится в Италии в рамках концертного тура военного времени. Перед концертом в Риме певица встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике Ярославом Мельником» - сказано под кадрами.

В сети отреагировали: «Продолжайте дальше💙💛; Браво Тина 👏 💞; Смотри Лепс у кого какая поддержка!!!».

Ранее после своего скандального посещения Донбасса и пиара на фоне стрельбищ оккупантов, Лепс решил также ответить на хлесткую критику от Тины Кароль. Видео, на котором Лепс стреляет по мишеням в компании бойцов, оказалось довольно обсуждаемым.

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе НЕТ. Заезжай поглубже, не сбегай так быстро, мы встретим, как следует. Ты будешь пищей для червей, мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", - написала Кароль.

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