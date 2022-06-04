Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка. Зірка зараз дуже популярна, адже її постійно запрошують на топові шоу, а пісні стають справжніми хітами. Але так було не завжди і довгий час Оля дуже багато працювала, не отримуючи бажаний успіх. А в останньому випуску "дорослих дівчаток" з Машею Єфросиніною зірка розповіла, скільки їй років насправді і чому вона раніше цього соромилася. Фрагмент одкровення Ольги опублікував "Зірковий шлях" у себе на сторінці в Instagram.

"Ми з тобою одного разу, але я трохи старший. Ніколи не говорила про свій вік, а тепер говорю... Коли мені виповнилося 30, здавалося, нічого не добилася. Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала як проклятий кінь. Мої пісні слухали тільки родичі, кліпи дивився чоловік, на який давав гроші.

У 30 я влаштувала великий день народження, на який нарешті прийшли ЗМІ. І вони мене запитували про вік. Тоді здалося, що в 30 років бути зіркою-новачком і співати нехитрі пісеньки якось соромно. Я сказала, що мені 25", - зазначила Полякова.

Фанати відразу почали активно обговорювати визнання Олі:

"Відмінно виглядає! Вона приховувала, а Вікіпедія завжди показувала!", "А їй і не даси 43 роки, вона дійсно як лялечка"," Правду говорити не соромно, хороша талановита жінка"," але яка ж красуня, всім би так виглядати в 43"," вона вже давно на 38 виглядає,вона виглядає на свій вік","дуже красива дівчина, а ви, жінки, заздрите мовчки".

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