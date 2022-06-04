Как пишет Politeka.net, Оля Полякова выехала из страны с дочерями после того, как Киев подвергся активному обстрелу в феврале со стороны оккупантов. Артистка была уверена, что снова выступать не будет, но нашла утешение в благотворительных выступлениях.

В этот раз артистка не выдержала и обратилась к матери оккупанта, который погиб во время вторжения, но она продолжила оправдывать действия страны-агрессора.

«Твой сын убийца мародер и насильник. Ты воспитала ублюдка, который пришел на чужую землю убивать. Гордишься? Страна идиотов…» - высказалась Полякова. В сети ожидаемо поддержали.

«Глупое ходит, глупо бродит 😂; За актрису 2 балла, не прижала(; Кто нибудь дайте ой оскар за лучшую игру; Стиралку не привез😢; Мне так мерзко слушать это 😆; Задний план вообще топ😂😂😂( он думает, что она мелет); Ну хоть 10к получила, и на том спасибо); Ей пачку сахара за это дали?; Как же все наигранно, мне так кажется».

Также после очередного концерта в Турции со звездой произошло необычное, ведь к ней подбежала женщина-беженка из Украины и проплакала с ней несколько минут.

"Стою разговариваю со своим помощником на украинском языке. И сзади подходит женщина, бросается мне на грудь и начинает плакать. "Боже, вы из Украины"... И я начинаю плакать, я ее обняла и тоже рыдаю", - сказала Оля.

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