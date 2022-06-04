Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой. 17-летняя девушка уже пошла по стопам мамы и создала панк-рок группу, где стала солисткой. Также Маша ведет активно свои социальные сети, где за ней следят сотни тысяч украинцев. На новых кадрах девушка решила подшутить, появившись с роскошными усами.
Дочь Поляковой пародировала Лукашенко, подставив забавную фразу.
"Фигуркой лоза лицом ягодка", - было сказано в ролике.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Маша бацьковна", "подскажите пожалуйста как называется эта игрушка на первом фото, и для чего она?", "Жду ответа от дочери Королевы Ночи день 1", "Ахаха, меня вынесло", "ответь, пожалуйста, ты случайно не снималась в чадо из ада?".
Напомним, дочь Оли Поляковой показала необычный образ с ушками, видео
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