Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська реп-виконавиця. Знаменитість зараз активно виступає в Європі, підтримуючи Україну. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Alyona Alyona насмішила роликом в Тікток.

"Ти ж говорила, що схуднеш на 20 кг???",- було написано у відео.

"Друзі, не перекручуйте мої слова, так як ви все супер перекрутили...",- звучали слова у відео, які належали Ірині Федишин.

Фанати поставили поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Друзі, не перекручуйте мої слова. Та як ви все супер перекрутили", "ти вже схудла, молодець", "Зірочка", "я теж, буває, як ляпну фігню", "вам так йде ця укладка, ви ніби реально схудли", "ти крута і найкраща, не слухай хто тобі говорить гидоти".

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