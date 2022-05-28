Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэперша Alyona Alyona потеряла своего кума, у которого отняли жизнь российские оккупанты на передовой. Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях".

Имя погибшего кума Alyona Alyona не захотела называть. По ее словам, мужчина мужественно защищал Украину. Мужчина погиб 12 апреля, других подробностей она не стала озвучивать.

"Как и у всех сейчас, это такие обстоятельства... Я бы не хотела подробней об этом расказывать. Все, что могу сказать. Он погиб. Он погиб на войне. Он служил на Киевщине", - призналась Alyona Alyona.

Ранее о смерти кума, она писала, что родители дали ему жизнь, а россияне забрали. А также пожелала им гореть в аду.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину рэп-исполнительница начала активно заниматься волонтерской деятельностью и записывать мотивирующие видео.

Напомним, Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат.

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