Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Знаменитость сейчас активно выступает в Европе, поддерживая Украину. Не забывает звезда и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Alyona Alyona насмешила роликом в ТикТок.

"Ты же говорила, что похудеешь на 20 кг???", - было написано в видео.

"Друзья, не перекручивайте мои слова, так как вы все супер перекрутили...", - звучали слова в видео, которые принадлежали Ирине Федишин.

Фанаты поставили поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Друзья, не перекручивайте мои слова. Та как вы все супер перекрутили", "Ты уже похудела, молодец", "Звездочка", "Я тоже, бывает, как ляпну фигню", "вам так идет эта укладка, вы как будто реально похудели", "ты крутая и лучшая, не слушай кто тебе говорит гадости".

Напомним, Alyona Alyona рассказала о дорогом человеке, которого потеряла

А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona назвала артиста, который "отмыл" репутацию после выступлений в рф

Также Politeka писала, что Alyona Alyona кардинально сменила имидж, показав результат



