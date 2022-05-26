Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда активно поддерживает украинцев, освещая ужасы войны в своем блоге. А в этот раз исполнительница решила показать, на какой эксперимент с внешностью решилась, поделившись результатом.
"Потому что после того как я красила волосы цветными цветами - они у меня умерли. Половина волос точно. Сейчас я как кочевой народ где попало и они мне очень мешают", - сказала исполнительница в сторис.
"Что-то будет. Скоро покажу вам результат, аж самой интересно", - добавила Alyona Alyona в Инстаграм.
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После этого исполнительница в своем тг-канале показала, что ей удалось сделать с волосами.
"До/После. Подстриглась, как вам?)", - спросила артистка.
Также Alyona Alyona отметила, что последний раз такие короткие волосы носила в 22 года.
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