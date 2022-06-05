Світлана Лобода багато років будувала кар'єру співачки в рф, хоча сама родом з України. Лише коли на артистку обрушилося море хейта і негативу за її замовчування, щодо позиції щодо того, що відбувається в країні, Світлана дала чітко зрозуміти, що вона на боці України.
Нещодавно вона випустила україномовну композицію і знову опинилася в центрі уваги.
"Я дякую вам за неймовірний відгук на мою "Молитву". За ваші сльози, за ваші відео з вдячністю і слова підтримки ❤ ️ 🇺 🇦 Я нескінченно зворушена…
Я дякую Латвії за максимальне сприяння і підтримку нашій Українській творчій команді і за підтримку кожного українця, який тимчасово переселився в цю країну» - висловилася Лобода.
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Під уривком кліпу не вщухають обговорення:
«Умничка! Щира і справжня!❤ ️ 👍 ; Дуже красива пісня ❤; Спасибі вам за таку ліричну і душевну роботу!!! 🕊 🕊 ❤ ❤ ; Я так рада,що Ви виявилися справжньою ,сильною і не зрадили нашу Україну.Пісня просто зворушила до глибини душі; Боже, це справжній шедевр!!!. Скільки слухаю, стільки й плачу"»
Також Лобода розмістила фрагмент нового відеокліпу і трохи розговорилася.
"100 днів...100 днів з початку іншого життя, інших снів, інших слів і смислів, інших людей, сліз, інших пісень, інших молитов! 100 днів, які назавжди змінили світ і зістарили мільйони сердець на 100 років", — представила нову пісню виконавиця.
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