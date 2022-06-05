Артистка рассказала о переживаниях и благодарности после новой работы.

Светлана Лобода много лет строила карьеру певицы в рф, хотя сама родом из Украины. Лишь когда на артистку обрушилось море хейта и негатива за ее умалчивание, касательно позиции по происходящему в стране, Светлана дала четко понять, что она на стороне Украины.

Недавно она выпустила украиноязычную композицию и снова оказалась в центре внимания.

«Я благодарю вас за невероятный отклик на мою «Молитву» . За ваши слезы, за ваши видео с благодарностью и слова поддержки ❤️🇺🇦 Я бесконечно тронута…

Я благодарю Латвию за максимальное содействие и поддержку нашей украинской творческой команде и за поддержку каждого украинца, который временно переселился в эту страну» - высказалась Лобода.

Под отрывком клипа не утихают обсуждения:

«Умничка! Искренняя и настоящая!❤️👍; Очень красивая песня ❤; Спасибо вам за такую лирическую и душевную работу!!! 🕊🕊❤❤; Я так рада,что вы оказались настоящей ,сильной и не предали нашу Украину.Песня просто тронула до глубины души; Боже, это настоящий шедевр!!!. Сколько слушаю, столько и плачу».

Также Лобода разместила фрагмент нового видеоклипа и немного разоткровенничалась.

"100 дней...100 дней с начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарили миллионы сердец на 100 лет", — представила новую песню исполнительница.

Напомним, Катя Осадчая срочно обратилась к украинцам за помощью.

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