Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця не стоїть осторонь і продовжує висвітлювати непросте життя багатьох українців після нападу рф на нашу країну. Деякі історії зобов'язаний почути весь світ, вважають багато громадян.

"Голоса_мірних #розкажіте_свою_історію. Катерина та її чоловік два тижні жили в підвалі. Вона згадує, як страшно було через вибухи і обстріли, як страждали маленькі діти і вмирали дорослі... Жінка тричі могла загинути, але вижила і вирвалася з палаючого міста

Свою історію Катерина довірила Музею "голосу мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни» - каже Білик і закликає не мовчати.

У мережі були вражені:

"Жах 😢; 😢Боже ну як це могло статися🙏 допоможи Україні💙 💛; Господи спаси і збережи бідних людей дай їм сили це жах пережити; боже це жах якийсь; 😢.... Це неможливо уявити... Це вселенське горе"»

Раніше, в Міжнародний день захисту дітей відома співачка поділилася новим знімком маленького Табріза.

На фото шестирічний син Білик стояв, притулившись до мами. Сама Білик приобнімала сина.

"Діти-це наше продовження! І якщо діти-це квіти, то нехай наша Україна розквітає!» ,- написала в підписі до знімка співачка.

Також Нікітюк зворушила листівкою, яку отримала від маленької Софії.

Як повідомляла Politeka, Кухар з" Танців з зірками " показала, як займається з дочкою балетом.

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