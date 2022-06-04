Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница не стоит в стороне и продолжает освещать непростую жизнь многих украинцев после нападения рф на нашу страну. Некоторые истории обязан услышать весь мир, считают многие граждане.

«Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю. Екатерина и ее муж две недели жили в подвале. Она вспоминает, как страшно было из-за взрывов и обстрелов, как страдали маленькие дети и умирали взрослые... Женщина трижды могла погибнуть, но выжила и вырвалась из горящего города

Свою историю Екатерина доверила Музею «Голоса Мирных» Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны» - говорит Билык и призывает не молчать.

В сети были поражены:

«Ужас 😢; 😢Боже ну как это могло произойти🙏 помоги Украине 💙💛; Господи спаси и сохрани бедных людей дай им силы это ужас пережить; Боже это ужас какой-то; 😢.... Это невозможно представить... Это вселенское горе».

Ранее, в Международный день защиты детей известная певица поделилась новым снимком маленького Табриза.

На фото шестилетний сын Билык стоял, прижавшись к маме. Сама Билык приобнимала сына.

«Дети – это наше продолжение! И если дети – это цветы, то пускай наша Украина расцветает!», - написала в подписи к снимку певица.

Напомним, Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала, как занимается с дочерью балетом.

Также Politeka писала, что экс-"холостячка" Мишина объяснила, как россияне могут творить такие зверства в Украине.