Як пише Politeka.net, В'ячеслав Узєлков - відомий український боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Зірка був одружений на Марині Боржеській, яка йому народила двох дітей - Зінаїду і Валентина. Пара вже давно не разом і Марина зараз допомагає українцям схуднути, будучи фітнес тренером. Також Боржеську запрошували бути тренером у проекті"Зважені та щасливі". Не забуває Марина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Боржемська вирішила показати дітей, що підросли. Всі троє, включаючи Марину, позували на тлі українського прапора, а Зінаїда тримала футболку з написом "Доброго вечора, ми з України.

"Вітання від нашої сім'ї", - написала Марина на кадрі.

Також фітнес-тренер показала Зінаїду окремо на тлі прапора.

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