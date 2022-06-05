Як пише Politeka.net, В'ячеслав Узєлков - відомий український боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Зірка був одружений на Марині Боржеській, яка йому народила двох дітей - Зінаїду і Валентина. Пара вже давно не разом і Марина зараз допомагає українцям схуднути, будучи фітнес тренером. Також Боржеську запрошували бути тренером у проекті"Зважені та щасливі". Не забуває Марина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Боржемська вирішила показати дітей, що підросли. Всі троє, включаючи Марину, позували на тлі українського прапора, а Зінаїда тримала футболку з написом "Доброго вечора, ми з України.
"Вітання від нашої сім'ї", - написала Марина на кадрі.
Також фітнес-тренер показала Зінаїду окремо на тлі прапора.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Подоляк повідомив, коли ЗСУ нарешті підуть у масштабний контрнаступ: "Як тільки ми..."
Макрон відзначився новою заявою про путіна: "росія залишається великим народом"
Окупанти знову рвонули в наступ, Генштаб повідомив деталі: "Штурмові дії в напрямку..."
Дорофєєва похвалилася новим образом на відпочинку, українці не оцінили: "Ні, без Вовки не цікаво"
Нагадаємо, Боржемська з "Зважені та щасливі" надихнула українців на боротьбу
А ще Politeka повідомляла, що Боржемська з "Зважені та щасливі" поділилася своїми переживаннями
Також Politeka писала, що Боржемська з "Зважені та щасливі" порадила, як уберегти жіноче здоров'я