Как пишет Politeka.net, Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, призер чемпионатов мира и Европы среди аматоров. Звезда был женат на Марине Боржеской, которая ему родила двух детей - Зинаиду и Валентина. Пара уже давно не вместе и Марина сейчас помогает украинцам похудеть, будучи фитнес тренером. Также Боржескую приглашали быть тренером в проекте "Зважені та щасливі". Не забывает Марина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Боржемская решила показать подросших детей. Все трое, включая Марину, позировали на фоне украинского флага, а Зинаида держала футболку с надписью "Добрый вечер, мы из Украины.

"Приветствие от нашей семьи", - написала Марина на кадре.

Также фитнес-тренер показала Зинаиду отдельно на фоне флага.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" вдохновила украинцев на борьбу

А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась своими переживаниями

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" посоветовала, как уберечь женское здоровье



