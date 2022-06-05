Как пишет Politeka.net, Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, призер чемпионатов мира и Европы среди аматоров. Звезда был женат на Марине Боржеской, которая ему родила двух детей - Зинаиду и Валентина. Пара уже давно не вместе и Марина сейчас помогает украинцам похудеть, будучи фитнес тренером. Также Боржескую приглашали быть тренером в проекте "Зважені та щасливі". Не забывает Марина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Боржемская решила показать подросших детей. Все трое, включая Марину, позировали на фоне украинского флага, а Зинаида держала футболку с надписью "Добрый вечер, мы из Украины.
"Приветствие от нашей семьи", - написала Марина на кадре.
Также фитнес-тренер показала Зинаиду отдельно на фоне флага.
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