Известная украинская ведущая и тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила на своей странице красивое фото в сине-желтом образе, с макияжем и укладкой. А в подписи к нему поделилась с женщинами полезными советами, как уберечь здоровье во время войны и стресса.

"Как сохранить женское здоровье во время войны. Женщины очень сильные. Мы все с вами знаем, что в эмоциональном состоянии мы можем с вами быть не менее стойкими, чем мужчины. Но наше здоровье не всегда может выдерживать тот же стресс, что и наш мозг. Последние два месяца у многих женщин не остается времени и ресурсов, чтобы выпить достаточное количество воды и нормально выспаться. Отсутствие режима дня и недостаток витаминов и микроэлементов вместе с острым стрессом начинают разрушать наш организм изнутри, в первую очередь прямо влияют на репродуктивную систему", - пишет Боржемская.

Затем она перечислила проблемы с женским здоровьем, которые могут возникать в результате стресса. Кроме того, Марина дала рекомендации, как женщинам уберечь себя и минимизировать последствия от постоянного стресса. И еще посоветовала проконсультироваться с врачами.

"Врачи рекомендуют женщинам беречь себя, заботиться о собственном здоровье и пытаться постепенно снижать уровень стресса. Держимся, дорогие женщины", - подытожила Боржемская.

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