Популярна українська блогерша Даша Квіткова стала дружиною головного героя реаліті-шоу "Холостяк" Микити Добриніна, прославилася завдяки проекту і виховує маленького сина з ведучим. Пара активно розповідає про життя в мережі, а Даша також любить поговорити про себе.

Тема схуднення і спроб привести себе в порядок часто виникає у квіткової, адже вона без приховування розповідає: їй є над чим працювати після пологів і вона займається цим. Також Даша записалася на заняття знову.

Вона почала ходити на сайкл, але це далеко не так просто, як їй здавалося.

"Просто фото з роздягальні, щоб ви знали - я змогла! Пішла на тренування сьогодні-ноги гудуть, руки болять " - поділилася Квіткова.

До вагітності дівчина важила 53-54 кг, а за дев'ять місяців набрала близько 30 кг.тепер Даша зазначає, що вчиться приймати недоліки, але над собою буде працювати, щоб бути в порядку.

"Друзі, ви не повірите. Але я все ж підняла свою п'яту точку і пішла на сайкл! Це трохи не так, як я собі уявляла і бачила відео в Тік-струм, але теж дуже жарко. Ми проїхали 15 км без зупинок. Коротко про моє самопочуття, я думала поверну легені назад» - ділиться враженнями Даша.

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