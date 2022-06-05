Популярная украинская блогерша Даша Квиткова стала женой главного героя реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, прославилась благодаря проекту и воспитывает маленького сына с ведущим. Пара активно рассказывает о жизни в сети, а Даша также любит поговорить о себе.

Тема похудения и попыток привести себя в порядок часто возникает у Квитковой, ведь она без утаивания рассказывает: ей есть над чем работать после родов и она занимается этим. Также Даша записалась на занятия снова.

Она начала ходить на сайкл, но это далеко не так просто, как ей казалось.

«Просто фото с раздевалки, чтобы вы знали – я смогла! Пошла на тренировку сегодня – ноги гудят, руки болят» - поделилась Квиткова.

До беременности девушка весила 53-54 кг, а за девять месяцев набрала около 30 кг. Теперь Даша отмечает, что учится принимать недостатки, но над собой будет работать, чтобы быть в порядке.

«Друзья, вы не поверите. Но я все же подняла свою пятую точку и пошла на сайкл! Это немного не так, как я себе представляла и видела видео в Тик-Ток, но тоже очень жарко. Мы проехали 15 км без остановок. Коротко о моем самочувствии, я думала верну легкие обратно» - делится впечатлениями Даша.

Напомним, Огневич собралась покорять Европу с концертами в поддержку ВСУ.

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