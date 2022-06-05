Популярная украинская блогерша Даша Квиткова стала женой главного героя реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, прославилась благодаря проекту и воспитывает маленького сына с ведущим. Пара активно рассказывает о жизни в сети, а Даша также любит поговорить о себе.
Тема похудения и попыток привести себя в порядок часто возникает у Квитковой, ведь она без утаивания рассказывает: ей есть над чем работать после родов и она занимается этим. Также Даша записалась на занятия снова.
Она начала ходить на сайкл, но это далеко не так просто, как ей казалось.
«Просто фото с раздевалки, чтобы вы знали – я смогла! Пошла на тренировку сегодня – ноги гудят, руки болят» - поделилась Квиткова.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Огненная кара настигла российских силовиков и чинуш, сразу два новых ЧП всколыхнули рф: кадры
«Война трансформировалась»: как изменится ситуация на фронте в ближайшие недели, прогноз
Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."
Кароль неожиданно заговорила о любви и показала волнующие кадры с поцелуями: "Побеждает всегда"
До беременности девушка весила 53-54 кг, а за девять месяцев набрала около 30 кг. Теперь Даша отмечает, что учится принимать недостатки, но над собой будет работать, чтобы быть в порядке.
«Друзья, вы не поверите. Но я все же подняла свою пятую точку и пошла на сайкл! Это немного не так, как я себе представляла и видела видео в Тик-Ток, но тоже очень жарко. Мы проехали 15 км без остановок. Коротко о моем самочувствии, я думала верну легкие обратно» - делится впечатлениями Даша.
Напомним, Огневич собралась покорять Европу с концертами в поддержку ВСУ.
Как сообщала Politeka, Молодая жена Виктора Павлика решилась кардинально сменить имидж: кадры до и после.
Также Politeka писала, что "Были предложения уйти…": Решетник рассказал, с чего начинал свою телевизионную карьеру.