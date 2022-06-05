Як повідомляє Politeka.net, колишня редактор російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси і назвала її "рідною". У соціальних мережах відразу ж піднялася хвиля обурень, адже на одному візиті пропагандистка не зупинилася.
Оля Полякова не змогла стримати свій гнів і обурення: "пішла ти нах*р.одесити, викиньте цю прозрілу... Туди ж, куди і корабель!".
В Одеській ОВА вже відреагувавши на візит російської журналістки.
За його словами Сергія Братчука, росіянка Овсяннікова не є представницею медійної спільноти, а є всього лише "медіагідотою". Відзначити. після стало відомо, що Овсяннікова також прибула з візитом до Києва, що відразу багато хто визнав недоречним.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Окупанти почали нову хвилю наступу, Генштаб повідомив про небезпечні точки: "Ворог розгорнув..."
"Це не психіатрія, це...": стало відомо, через що путін прорахувався в Україні
Кароль несподівано заговорила про кохання і показала хвилюючі кадри з поцілунками: "Перемагає завжди"
Дорофєєва похвалилася новим образом на відпочинку, українці не оцінили: "Ні, без Вовки не цікаво"
Раніше, багато українських знаменитостей, в числі яких була і Осадча, підтримали вчинок Марини, проте в новому пості українська ведуча запропонувала включити тверезий розум і звернути увагу на деякі невідповідності.
"Навіщо це вкидання? Показати, що і в Росії можливі протести, такий вид демократії? Показати в соц мережах,що в Росії теж є ті, що проти? Поки не розумію в чому мета, але це вкидання. На жаль",- вважає Осадча.
Також, Горбунов звернувся до росіян, не вибираючи слів.
Як повідомляла Politeka, Осадча повідомила про ініціативу, яка допоможе тисячам українців.
Також Politeka писала, що Осадча схвилювала кадрами з дітьми, які зовсім недавно стали сиротами.