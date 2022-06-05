Як повідомляє Politeka.net, колишня редактор російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси і назвала її "рідною". У соціальних мережах відразу ж піднялася хвиля обурень, адже на одному візиті пропагандистка не зупинилася.

Оля Полякова не змогла стримати свій гнів і обурення: "пішла ти нах*р.одесити, викиньте цю прозрілу... Туди ж, куди і корабель!".

В Одеській ОВА вже відреагувавши на візит російської журналістки.

За його словами Сергія Братчука, росіянка Овсяннікова не є представницею медійної спільноти, а є всього лише "медіагідотою". Відзначити. після стало відомо, що Овсяннікова також прибула з візитом до Києва, що відразу багато хто визнав недоречним.

Раніше, багато українських знаменитостей, в числі яких була і Осадча, підтримали вчинок Марини, проте в новому пості українська ведуча запропонувала включити тверезий розум і звернути увагу на деякі невідповідності.

"Навіщо це вкидання? Показати, що і в Росії можливі протести, такий вид демократії? Показати в соц мережах,що в Росії теж є ті, що проти? Поки не розумію в чому мета, але це вкидання. На жаль",- вважає Осадча.

Також, Горбунов звернувся до росіян, не вибираючи слів.

Як повідомляла Politeka, Осадча повідомила про ініціативу, яка допоможе тисячам українців.

Також Politeka писала, що Осадча схвилювала кадрами з дітьми, які зовсім недавно стали сиротами.