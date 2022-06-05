Как сообщает Politeka.net, бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова приехала в Одессу и назвала ее "родной". В социальных сетях сразу же поднялась волна возмущений, ведь на одном визите пропагандистка не остановилась.
Оля Полякова не смогла сдержать свой гнев и негодование: "Пошла ты нах*р. Одесситы, выкиньте эту прозревшую... Туда же, куда и корабль!".
В Одесской ОВА уже отреагировали на визит российской журналистки.
По его словам Сергея Братчука, россиянка Овсянникова не является представительницей медийного сообщества, а есть всего лишь "медіагидотою". Отметим. после стало известно, что Овсянникова также прибыла с визитом в Киев, что сразу многие сочли неуместным.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Будет пауза": российские войска начали выдыхаться, появился прогноз на ближайшие недели
Трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападения
Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."
Кароль неожиданно заговорила о любви и показала волнующие кадры с поцелуями: "Побеждает всегда"
Ранее, многие украинские знаменитости, в числе которых была и Осадчая, поддержали поступок Марины, однако в новом посте украинская ведущая предложила включить трезвый разум и обратить внимание на некоторые несоответствия.
"Зачем этот вброс? Показать, что и в России возможны протесты, такой вид демократии? Показать в соц сетях, что в России тоже есть те, что против? Пока не понимаю в чем цель, но это вброс. К сожалению", - считает Осадчая.
Напомним, Горбунов обратился к россиянам, не выбирая слов.
Как сообщала Politeka, Осадчая сообщила об инициативе, которая поможет тысячам украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая взволновала кадрами с детьми, которые совсем недавно стали сиротами.