Как сообщает Politeka.net, бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова приехала в Одессу и назвала ее "родной". В социальных сетях сразу же поднялась волна возмущений, ведь на одном визите пропагандистка не остановилась.

Оля Полякова не смогла сдержать свой гнев и негодование: "Пошла ты нах*р. Одесситы, выкиньте эту прозревшую... Туда же, куда и корабль!".

В Одесской ОВА уже отреагировали на визит российской журналистки.

По его словам Сергея Братчука, россиянка Овсянникова не является представительницей медийного сообщества, а есть всего лишь "медіагидотою". Отметим. после стало известно, что Овсянникова также прибыла с визитом в Киев, что сразу многие сочли неуместным.

Ранее, многие украинские знаменитости, в числе которых была и Осадчая, поддержали поступок Марины, однако в новом посте украинская ведущая предложила включить трезвый разум и обратить внимание на некоторые несоответствия.

"Зачем этот вброс? Показать, что и в России возможны протесты, такой вид демократии? Показать в соц сетях, что в России тоже есть те, что против? Пока не понимаю в чем цель, но это вброс. К сожалению", - считает Осадчая.

Напомним, Горбунов обратился к россиянам, не выбирая слов.

Как сообщала Politeka, Осадчая сообщила об инициативе, которая поможет тысячам украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая взволновала кадрами с детьми, которые совсем недавно стали сиротами.